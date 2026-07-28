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Stem Aktie

Stem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BP2 / ISIN: US85859N3008

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stem informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stem stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,752 USD gegenüber -1,790 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,7 Millionen USD – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stem 38,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,889 USD im Vergleich zu -9,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 152,1 Millionen USD, gegenüber 156,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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