Erste Schätzungen: Stem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stem öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,483 USD gegenüber -2,840 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -6,468 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -9,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 150,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 156,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at