Stendorren Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A12GT5 / ISIN: SE0006543344
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stendorren Fastigheter (B) stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stendorren Fastigheter (B) noch 4,10 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 266,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stendorren Fastigheter (B) einen Umsatz von 258,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,52 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 11,32 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,04 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
