Stendorren Fastigheter AB Aktie

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WKN DE: A12GT5 / ISIN: SE0006543344

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stendorren Fastigheter (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 SEK gegenüber 1,96 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 318,1 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 17,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stendorren Fastigheter (B) einen Umsatz von 271,0 Millionen SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,66 SEK, gegenüber 5,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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