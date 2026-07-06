Stendorren Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A12GT5 / ISIN: SE0006543344
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06.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stendorren Fastigheter (B) wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,33 SEK je Aktie gegenüber -0,530 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,24 Prozent auf 310,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 277,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,76 SEK, gegenüber 5,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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