Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819
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24.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stenhus Fastigheter i Norden Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird voraussichtlich am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,297 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered ein EPS von 0,130 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 260,0 Millionen SEK – ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stenhus Fastigheter i Norden Registered 250,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 SEK, gegenüber 1,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,05 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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