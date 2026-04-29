Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stenhus Fastigheter i Norden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stenhus Fastigheter i Norden Registered lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 SEK gegenüber 0,250 SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 265,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 256,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,08 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,04 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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