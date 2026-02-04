Erste Schätzungen: Stenhus Fastigheter i Norden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,260 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stenhus Fastigheter i Norden Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 259,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 244,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 0,150 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,01 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at