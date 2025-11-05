Erste Schätzungen: Stenhus Fastigheter i Norden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,53 Prozent auf 252,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,03 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,01 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at