Stepan Aktie

Stepan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859510 / ISIN: US8585861003

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stepan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stepan veröffentlicht voraussichtlich am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,395 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 163,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,56 Prozent auf 570,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 525,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,24 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,20 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Stepan CoShs 53,00 1,92% Stepan CoShs

