Erste Schätzungen: Stepan öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stepan äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,440 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,84 Prozent verringert. Damals waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 613,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 593,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,46 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at