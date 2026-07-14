Erste Schätzungen: Stepan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stepan wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Stepan für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,92 Prozent auf 635,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 594,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,54 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at