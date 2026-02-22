Erste Schätzungen: Stereotaxis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stereotaxis öffnet voraussichtlich am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stereotaxis noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,22 Prozent auf 9,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,255 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 26,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at