Stereotaxis Aktie
WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stereotaxis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Stereotaxis wird voraussichtlich am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,11 Prozent auf 8,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stereotaxis noch 8,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,193 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 39,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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