Erste Schätzungen: Stereotaxis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stereotaxis wird voraussichtlich am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,11 Prozent auf 8,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stereotaxis noch 8,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,193 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 39,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at