Stereotaxis Aktie

Stereotaxis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stereotaxis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stereotaxis veröffentlicht voraussichtlich am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stereotaxis noch -0,070 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 28,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,207 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 34,3 Millionen USD, gegenüber 32,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stereotaxis Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Stereotaxis Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stereotaxis Inc 0,90 -0,44% Stereotaxis Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen