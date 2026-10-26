Stereotaxis Aktie
WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stereotaxis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stereotaxis veröffentlicht voraussichtlich am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stereotaxis noch -0,070 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 28,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,207 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 34,3 Millionen USD, gegenüber 32,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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