Erste Schätzungen: Stereotaxis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stereotaxis wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,186 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 40,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at