Erste Schätzungen: STERIS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

STERIS lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,85 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,48 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,71 Prozent auf 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte STERIS noch 1,48 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,20 USD, gegenüber 6,20 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at