Erste Schätzungen: Sterlite Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sterlite Technologies stellt voraussichtlich am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5775,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 120,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,01 INR im Vergleich zu 1,15 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 91,26 Milliarden INR, gegenüber 47,11 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at