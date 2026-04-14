Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stillfront Group Registered wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stillfront Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,55 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 SEK, gegenüber -4,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 5,22 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,71 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at