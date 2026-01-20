Stillfront Group AB Registered Shs Aktie

Stillfront Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLG7 / ISIN: SE0015346135

<
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stillfront Group Registered wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,149 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stillfront Group Registered -14,190 SEK je Aktie verloren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,68 Prozent auf 1,37 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 SEK, gegenüber -14,400 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,74 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 6,74 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
