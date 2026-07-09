Stillfront Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QLG7 / ISIN: SE0015346135
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stillfront Group Registered veröffentlicht voraussichtlich am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,436 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Stillfront Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,75 Prozent verringert.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,19 SEK, gegenüber -4,750 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 5,22 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,71 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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