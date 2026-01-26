Stingray Group Aktie

Stingray Group

WKN DE: A2PASS / ISIN: CA86084H1001

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stingray Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stingray Group wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,372 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stingray Group ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Stingray Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 121,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stingray Group 108,2 Millionen CAD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,40 CAD je Aktie, gegenüber 0,530 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 474,2 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 386,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

