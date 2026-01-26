Stingray Group Aktie
WKN DE: A2PASS / ISIN: CA86084H1001
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stingray Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stingray Group wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,372 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stingray Group ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Stingray Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 121,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stingray Group 108,2 Millionen CAD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,40 CAD je Aktie, gegenüber 0,530 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 474,2 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 386,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stingray Group Inc Registered Shs Subordinate Voting
|
06:21
|Erste Schätzungen: Stingray Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Stingray Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Stingray Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Stingray Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Stingray Group Inc Registered Shs Subordinate Voting
Aktien in diesem Artikel
|Stingray Group Inc Registered Shs Subordinate Voting
|15,66
|-0,82%