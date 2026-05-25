Erste Schätzungen: Stingray Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stingray Group lädt voraussichtlich am 09.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,344 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Stingray Group nach den Prognosen von 6 Analysten 141,2 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 47,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,37 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,530 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 474,9 Millionen CAD, gegenüber 386,9 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at