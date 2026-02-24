Erste Schätzungen: Stitch Fix A präsentiert Quartalsergebnisse

Stitch Fix A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stitch Fix A in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 334,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 312,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at