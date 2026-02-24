Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stitch Fix A präsentiert Quartalsergebnisse
Stitch Fix A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stitch Fix A in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 334,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 312,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Stitch Fix A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.09.25
|Ausblick: Stitch Fix A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.09.25
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
|2,69
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.