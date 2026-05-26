Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stitch Fix A wird voraussichtlich am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stitch Fix A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 332,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,220 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,34 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at