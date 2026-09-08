Erste Schätzungen: Stitch Fix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stitch Fix A wird voraussichtlich am 23.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,056 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 325,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,131 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,27 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at