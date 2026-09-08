Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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08.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stitch Fix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Stitch Fix A wird voraussichtlich am 23.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,056 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 325,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,131 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,27 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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