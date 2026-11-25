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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stitch Fix A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Stitch Fix A präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD. Das entspräche einem Verlust von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,66 Prozent auf 326,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stitch Fix A noch 342,1 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,148 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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