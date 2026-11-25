Stitch Fix A präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD. Das entspräche einem Verlust von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,66 Prozent auf 326,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stitch Fix A noch 342,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,148 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net