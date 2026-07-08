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WKN: 897710 / ISIN: US8610121027

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

STMicroelectronics lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird STMicroelectronics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,249 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte STMicroelectronics noch -0,110 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 22,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte STMicroelectronics einen Umsatz von 2,80 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,30 Milliarden USD, gegenüber 11,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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