Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

STMicroelectronics wird voraussichtlich am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,272 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,642 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,75 Milliarden USD, gegenüber 13,25 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at