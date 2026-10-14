STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
STMicroelectronics gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,342 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte STMicroelectronics noch 0,220 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,28 Milliarden EUR gegenüber 2,73 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,170 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 12,64 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 10,46 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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