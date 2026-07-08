STMicroelectronics Aktie

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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

STMicroelectronics veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten schätzen, dass STMicroelectronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden EUR gegenüber 2,44 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,170 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,38 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,46 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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