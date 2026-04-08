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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: STMicroelectronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STMicroelectronics lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird STMicroelectronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,141 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 135,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,08 Prozent auf 2,56 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte STMicroelectronics noch 2,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,996 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 11,27 Milliarden EUR, gegenüber 10,46 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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