STMicroelectronics Aktie
WKN: 897710 / ISIN: US8610121027
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
STMicroelectronics wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,167 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
STMicroelectronics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 13,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,84 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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