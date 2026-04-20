Stockwik Forvaltning AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PEC9 / ISIN: SE0012257970
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stockwik Forvaltning Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stockwik Forvaltning Registered stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stockwik Forvaltning Registered 0,210 SEK je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 219,0 Millionen SEK gegenüber 200,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,60 SEK, gegenüber -1,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 985,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 906,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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