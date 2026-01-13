Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stolt-Nielsen präsentiert in der voraussichtlich am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal waren 18,52 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 684,1 Millionen USD für Stolt-Nielsen, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,68 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,15 USD, gegenüber 78,97 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,78 Milliarden USD im Vergleich zu 30,93 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at