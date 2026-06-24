Stolt-Nielsen Aktie
WKN DE: A1C609 / ISIN: BMG850801025
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24.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen präsentiert Quartalsergebnisse
Stolt-Nielsen wird voraussichtlich am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,905 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,81 NOK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 722,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,49 Milliarden NOK erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 68,86 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,86 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 29,02 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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