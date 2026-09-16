Stolt-Nielsen Aktie
WKN DE: A1C609 / ISIN: BMG850801025
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16.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stolt-Nielsen wird sich voraussichtlich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,16 NOK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 753,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,09 Milliarden NOK erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 68,86 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,94 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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