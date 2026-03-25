Stolt-Nielsen Aktie
WKN DE: A1C609 / ISIN: BMG850801025
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stolt-Nielsen wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,955 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stolt-Nielsen 31,83 NOK je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 683,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,60 Milliarden NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie, gegenüber 68,86 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 29,02 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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