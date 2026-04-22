Stora Enso Aktie

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WKN: 919961 / ISIN: FI0009007611

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stora Enso gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stora Enso wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,08 SEK. Dies würde einer Verringerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stora Enso 1,61 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Stora Enso 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,94 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stora Enso 26,53 Milliarden SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,75 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 101,44 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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