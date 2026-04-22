Erste Schätzungen: Stora Enso legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stora Enso wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,100 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,57 Prozent verringert. Damals waren 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Stora Enso nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 2,31 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,36 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,562 EUR, gegenüber 0,880 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 9,41 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,33 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at