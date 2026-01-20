Stora Enso Aktie

Stora Enso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578498 / ISIN: US86210M1062

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Stora Enso öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stora Enso ein EPS von -0,460 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent auf 2,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,491 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 10,90 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Stora Enso OyjShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh-R- 12,33 -1,36% Stora Enso OyjShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh-R-

