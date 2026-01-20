Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stora Enso Oy A wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,624 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso Oy A noch ein Verlust pro Aktie von -4,960 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 24,64 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,70 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,59 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,970 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 102,06 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 103,49 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at