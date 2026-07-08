Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A präsentiert Quartalsergebnisse

Stora Enso Oy A wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 351,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 SEK erwirtschaftet wurden.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 26,36 Milliarden SEK gegenüber 26,58 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,85 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,95 SEK im Vergleich zu 9,75 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 103,51 Milliarden SEK, gegenüber 103,23 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at