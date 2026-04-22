Stora Enso Oy a Aktie

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WKN: 919959 / ISIN: FI0009007603

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stora Enso Oy A präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stora Enso Oy A ein EPS von 1,61 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stora Enso Oy A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 24,94 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 26,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK, während im vorherigen Jahr noch 9,75 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 101,44 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 103,23 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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