Erste Schätzungen: Stora Enso präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stora Enso wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stora Enso im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,057 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,430 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stora Enso in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,422 EUR, gegenüber -0,170 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,38 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,05 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at