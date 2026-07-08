Erste Schätzungen: Stora Enso präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stora Enso wird sich voraussichtlich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,136 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,42 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,43 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,552 EUR, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,49 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,33 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at