Stora Enso Aktie

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WKN: 870734 / ISIN: FI0009005953

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stora Enso stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stora Enso lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Stora Enso mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,545 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,49 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,33 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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