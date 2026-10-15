Erste Schätzungen: Stora Enso stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stora Enso wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Stora Enso im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,585 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,53 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at