Stora Enso Aktie

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WKN: 871004 / ISIN: FI0009005961

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stora Enso verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stora Enso lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stora Enso die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,100 EUR. Dies würde einer Verringerung von 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stora Enso 0,140 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,31 Milliarden EUR – ein Minus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stora Enso 2,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,569 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,41 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,33 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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