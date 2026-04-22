Erste Schätzungen: Stora Enso verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stora Enso wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stora Enso in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,654 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 10,98 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 10,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at